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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 15:43 Güncelleme: 03.09.2024 17:50
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Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor, tecrübeli Teknik Direktör Şenol Güneş ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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