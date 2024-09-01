Eyüpspor - Trabzonspor maçının 11’leri belli oldu

TRABZONSPOR 1 MAÇ OYNADI

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında hafta içi İsviçre temsilcisi St. Gallen'e penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor ise şu ana kadar ligde 1 maç oynadı.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, 2. haftayı bay geçti.

Trabzon ekibinin 3. haftadaki Kayserispor müsabakası ise Avrupa'da oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri tarihe ertelendi.