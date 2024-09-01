Eyüpspor - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu
Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İşte mücadelenin 11'leri...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.15'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eyüpspor - Trabzonspor maçı TSİ 1 Eylül Pazar günü 19.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
EYÜPSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ 11'LERİ
Eyüpspor: Berke Özer, Lucas, Robin Yalçın, Tayfur, Umut, Melih, Midtsjö, Emre, Saiz, Ahmed, Thiam.
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Eren, Pedro, Okay, Mendy, Cİhan, Orsic, Draguş, Enis.
EYÜPSPOR'UN YENİLGİSİ YOK
Ligde yenilgisi bulunmayan takımlardan Eyüpspor, 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, Bodrum FK'yi 4-1, Sivasspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek 7 puan topladı.
TRABZONSPOR 1 MAÇ OYNADI
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında hafta içi İsviçre temsilcisi St. Gallen'e penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor ise şu ana kadar ligde 1 maç oynadı.
Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, 2. haftayı bay geçti.
Trabzon ekibinin 3. haftadaki Kayserispor müsabakası ise Avrupa'da oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri tarihe ertelendi.
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