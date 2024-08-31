31 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 22:01
ABONE OL
Trabzonspor’dan teknik direktör açıklaması!

Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrası henüz herhangi bir teknik direktörle anlaşma sağlanmadığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör