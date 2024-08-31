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Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı! Şenol Güneş ve Fatih Tekke sesleri

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 19:29 Güncelleme: 31.08.2024 19:34
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Trabzonspor’da Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı! Şenol Güneş ve Fatih Tekke sesleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Bordo mavili kulüpte yeni teknik direktör arayışları hız kazanırken adaylar da belli oldu.

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