29 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

CANLI YAYIN | Trabzonspor St. Gallen karşısında tur peşinde

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 18:02 Güncelleme: 29.08.2024 19:49
ABONE OL
CANLI YAYIN | Trabzonspor St. Gallen karşısında tur peşinde

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk ediyor. İlk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, taraftarının önünde Konferans Ligi'ne kalmayı amaçlıyor. Kritik mücadele öncesinde Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği 11 belli oldu. Maçı canlı olarak ATV ve ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor taraftarı önünde İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor.

ATV CANLI YAYIN

0-0'lık ilk maçın rövanşında tur için sahaya çıkacak olan Trabzonspor, her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak.

MÜCADELE ATV'DEN NAKLEN YAYINLANACAK

Saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak mücadelede ATV'den naken yayınlanacak.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Enis.

St. Gallen: Ati Zigi, Schmidt, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Stevanovic, Görtler, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 8. MAÇ

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 8. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kaldı, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 11 gol gördü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör