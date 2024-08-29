CANLI YAYIN | Trabzonspor St. Gallen karşısında tur peşinde
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında St. Gallen'i konuk ediyor. İlk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, taraftarının önünde Konferans Ligi'ne kalmayı amaçlıyor. Kritik mücadele öncesinde Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği 11 belli oldu. Maçı canlı olarak ATV ve ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor taraftarı önünde İsviçre ekibi St. Gallen'i konuk ediyor.
0-0'lık ilk maçın rövanşında tur için sahaya çıkacak olan Trabzonspor, her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak.
MÜCADELE ATV'DEN NAKLEN YAYINLANACAK
Saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak mücadelede ATV'den naken yayınlanacak.
11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Mendy, Visca, Bardhi, Orsic, Enis.
St. Gallen: Ati Zigi, Schmidt, Ambrosius, Vallci, Okoroji, Stevanovic, Görtler, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo.
UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 8. MAÇ
Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 8. kez sahne alacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kaldı, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrıldı.
Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 11 gol gördü.
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