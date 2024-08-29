CANLI YAYIN | Trabzonspor St. Gallen karşısında tur peşinde

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 8. MAÇ

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 8. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 7 maçın 3'ünde berabere kaldı, 3 karşılaşmada ise mağlup olurken yalnızca bir kez sahadan galip ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 11 gol gördü.