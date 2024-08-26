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Trabzonspor'da St. Gallen maçı hazırlıkları devam etti

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 21:47
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Trabzonspor’da St. Gallen maçı hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına sürdürdü.

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