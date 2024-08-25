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Trabzonspor St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.08.2024 22:02
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Trabzonspor St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu rövanşında perşembe günü karşılaşacağı St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı.

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