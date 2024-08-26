Trabzonspor Rayyan Baniya'yı Palermo'ya kiraladı! İşte şartlar...
Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Rayyan Baniya'yı İtalya Serie B ekiplerinden Palermo'ya sezon sonuna kadar kiraladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya'nın, Palermo FC'ye satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palermo FC kulübümüze, kiralama bedeli olarak 450 bin avro ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunun kullanması halinde bordo-mavili kulübe 3 milyon 200 bin avro kesin transfer bedeli ödeyeceğine işaret edilerek, "Ayrıca Palermo FC, kulübümüze şarta bağlı bonus olarak 200 bin avro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 5'ni ödeyecektir." denildi.
Trabzonspor, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rayyan Baniya ile geçen sezon 4+1 yıllık anlaşma sağlamıştı.
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