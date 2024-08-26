Trabzonspor Rayyan Baniya’yı Palermo’ya kiraladı! İşte şartlar...

Açıklamada, İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunun kullanması halinde bordo-mavili kulübe 3 milyon 200 bin avro kesin transfer bedeli ödeyeceğine işaret edilerek, "Ayrıca Palermo FC, kulübümüze şarta bağlı bonus olarak 200 bin avro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 5'ni ödeyecektir." denildi.