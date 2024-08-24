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Trabzonspor-St. Gallen maçına Letonyalı hakem!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 18:12
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Trabzonspor-St. Gallen maçına Letonyalı hakem!

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen'i konuk edeceği rövanş maçında Letonyalı hakem Andris Treimanis görev alacak.

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