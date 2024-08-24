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Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham Trabzon'da

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 06:22
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Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Cham Trabzon’da

Trabzonspor, Fransa'nın Ligue 1'de mücadele eden takımlarından Clermont forması giyen Muhammed Cham'ı Trabzon'a getirdi.

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