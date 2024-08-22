22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor Muhammed Cham ile anlaştı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 21:50
ABONE OL
Trabzonspor Muhammed Cham ile anlaştı

Trabzonspor, Fransa Ligue 1 ekibi Clermont forması giyen Avusturyalı orta saha oyuncusu Muhammed Cham ile anlaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör