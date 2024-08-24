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Trabzonspor-St. Gallen maçının hakemi belli oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 15:54
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Trabzonspor-St. Gallen maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü İsviçre temsilcisi St. Gallen ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

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