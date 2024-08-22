22 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

St. Gallen - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2024 18:27
ABONE OL
St. Gallen - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri belli oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak. Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien’e elenen Fırtına, Konferans Ligi'nde taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Kritik mücadeleyi ATV ve ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebileceksiniz. İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i...

Trabzsonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak.

ATV'DEN NAKLEN YAYINLANACAK

Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak ve ATV'de yayınlanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.

Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 7. MAÇ

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 7. kez sahne alacak.

UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu.

Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.

ST. GALLEN - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

ST. GALLEN: Ati-Zigi, Faber, Stanic, Vallci, Okoroji, Görtler, Quintilla, Witzig, Toma, Geubbels, Akolo

TRABZONSPOR: Uğurcan, Ozan Tufan, Savic, Denswill, Barisic, Okay, Lundstram, Visca, Bardhi, Trezeguet, Draguş

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör