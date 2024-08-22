St. Gallen - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak. Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien’e elenen Fırtına, Konferans Ligi'nde taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Kritik mücadeleyi ATV ve ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebileceksiniz. İşte Fırtına'nın muhtemel 11'i...
Trabzsonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak.
ATV'DEN NAKLEN YAYINLANACAK
Kybunpark'ta TSİ 22.00'de başlayacak ve ATV'de yayınlanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılığını Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bruno Miguel Carmo Vieira olacak.
Bordo-mavililer, İsviçre temsilcisi karşısında rövanş maçı için avantajlı sonuç elde etmeyi hedefliyor.
UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 7. MAÇ
Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 7. kez sahne alacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 6 maçın birinde sahadan galibiyetle ayrıldı. İki maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu.
Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 11 gol gördü.
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