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Trabzonspor'da St. Gallen maçı öncesi şok sakatlık! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.08.2024 09:59
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Trabzonspor’da St. Gallen maçı öncesi şok sakatlık! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Son dakika Trabzonspor haberleri | UEFA Avrupa Ligi Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen deplasmanına çıkacak Trabzonspor'da, yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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