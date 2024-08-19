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Trabzonspor St. Gallen maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 21:42
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Trabzonspor St. Gallen maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

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