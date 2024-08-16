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Trabzonspor St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2024 22:10
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Trabzonspor St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı.

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