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Trabzonspor St. Gallen maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2024 21:28 Güncelleme: 20.08.2024 21:29
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Trabzonspor St. Gallen maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapıldı.

Geniş alanda oyunla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Zürih'e yarın saat 10.10'da hareket edecek bordo-mavili takım, Kybunpark'ta TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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