Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu virajda! Avusturya deplasmanında muhtemel 11’imiz...

AVRUPA'DA 153. MAÇ

Temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam Avrupa'da 153. maçına çıkacak. İlk olarak 1976-1977 sezonunda Avrupa'da sahaya çıkan bordo mavililer Şampiyon Kulüpler Kupası-Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası- Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç olmak üzere toplam 152 maç oynadı. Fırtına, 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 206 gol gördü.