Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu virajda! Avusturya deplasmanında muhtemel 11'imiz...
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Trabzonspor, Avusturya'da Rapid Wien'in konuğu olacak. Bordo mavililere turu atlamak için 2 farklı galibiyet gerekecek. Ayrıca kritik karşılaşma öncesi sakatlanan Savic maçta forma giyemeyecek. Merakla beklenen karşılaşma saat 19.00'da A Spor'da yayınlanacak. İşte detaylar...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında, Avusturya'da Rapid Wien'in konuğu olacak. İlk maçtaki 1-0'lık mağlubiyet karşısında play-off bileti için mücadele edecek olan Fırtına'da Stefan Savic forma giymeyecek.
LİTVANYALI HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Allianz Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas düdük çalacak.
KRİTİK MAÇ A SPOR'DA
Rapid Wien - Trabzonspor maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
RAPID WIEN - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Rapid Wien: Hedl, Oswald, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Jansson, Burgstaller, Beljo.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Barisic, Okay, Lundstram, Cihan, Vişça, Trezeguet, Draguş.
AVRUPA'DA 153. MAÇ
Temsilcimiz Trabzonspor, bu akşam Avrupa'da 153. maçına çıkacak. İlk olarak 1976-1977 sezonunda Avrupa'da sahaya çıkan bordo mavililer Şampiyon Kulüpler Kupası-Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası- Avrupa Ligi'nde 96, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 6 maç olmak üzere toplam 152 maç oynadı. Fırtına, 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 193 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 206 gol gördü.
97'NCİ MÜCADELE
Fırtına, Rapid Wien ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 97. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 96 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 36 maçta ise rakiplerine yenildi. Söz konusu maçlarda 129 kez fileleri havalandıran Trabzonspor, kalesinde 129 gol gördü.
2 FARKLI GALİBİYET GEREK
Bordo mavililer, Avrupa Ligi yolunda kritik Rapid Wien karşılaşması öncesi dezavantajlı bir skora sahip. İlk maçta evinde Rapid Wien'e 1-0 kaybeden Trabzonspor'a 2 farklı galibiyet gerekecek.
SAVUNMA MENDY'E EMANET
Bordo mavililer, ilk maçta istediği sonucu alamasa da rövanş öncesi tecrübesi ve kadro kalitesiyle Rapid Wien'e karşı galibiyet arayacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de de bazı değişikliklere gidecek. Savunmada Savic'in yokluğunda Mendy, orta sahada ise Bardhi yerine Lundstram'ın
forma giymesi bekleniyor. Ozan Tufan'ın da ilk 11'de olacağı kaydedildi.
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