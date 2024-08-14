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Trabzonspor Avrupa'da 153. maçına çıkıyor

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 14:01
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Trabzonspor Avrupa’da 153. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın (15 Ağustos Perşembe) Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 153. maçını oynayacak.

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