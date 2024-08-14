Trabzonspor'da Arseniy Batagov imzayı attı! 4+1 yıllık sözleşme...
Trabzonspor Kulübü Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen imza göreninde konuşan Batagov "Ülke olarak bu desteğe her zaman ihtiyacımız var. Transferim dolayısıyla gerçekten çok mutluyum." dedi. İşte detaylar...
Trabzonspor Kulübü, 4+1 yıllık anlaşma sağladığı Ukraynalı stoper Arseniy Batagov ile sözleşme imzaladı.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Batagov için kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.
"ÜLKE OLARAK DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"
Kafkas, transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, oyuncunun kariyerinin en önemli günlerini Trabzonspor'da geçireceğine inançlarının tam olduğunu belirtti.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Kafkas, "Ülke olarak da Trabzonspor olarak da bir an önce Ukrayna ile Rusya arasındaki barış ikliminin yeniden tesis edilmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.
Arseniy Batagov ise Trabzonspor'a transferinden dolayı mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ülkem ve ülkemdeki durum ile ilgili kullandığınız güzel sözler için teşekkür ediyorum. Ülke olarak bu desteğe her zaman ihtiyacımız var. Transferim dolayısıyla gerçekten çok mutluyum. Transferimde emeği geçen başkanımız Ertuğrul Doğan'a, asbaşkanımız Zeyyat Kafkas'a ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya çok teşekkür ediyorum."
Açıklamada, Arseniy Batagov'un "35" numaralı formayı giyeceği aktarıldı.
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