Sivasspor-Trabzonspor maç sonucu: 0-0
Son dakika haberi...Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Sezonun ilk haftasında Trabzonspor, Sivasspor deplasmanına çıktı. Bu mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bordo mavililer, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan iki maçı takımlar birer kez kazandı.
Oynadığı son 3 açılış maçını da kazanan bordo mavili takım, 3 maç sonra lige 3 puanla başlayamadı.
UĞURCAN 200. MAÇINA ÇIKTI!
Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, ligde 200. maçına çıktı.
İki takım bu sonuçla ligde 1 puanla başlamış oldu. Trabzonspor ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek. Sivasspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
ABDULLAH AVCI'NIN TERCİHLERİ
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla oynanan müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda değişikliğe gitti.
Karadeniz temsilcisi, Sivasspor maçına Uğurcan Çakır, Barisic, Denswil, Savic, Malheiro, Trezeguet, Cihan Çanak, Okay Yokuşlu, Bardhi, Visca ve Dragus ilk 11'iyle çıktı.
Avcı, Eren Elmalı yerine Barisic, Lundstram yerine Okay Yokuşlu, Ozan Tufan'ın yerine Trazeget ve Mendy'nin yerine Bardi'ye kadroda şans verdi.
Trabzonspor taraftarlarının bulunduğu tribüne, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı "İyi ki varsın Eren" yazılı pankart asıldı.
SİVASSPOR'UN KADROSU
Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ligin ilk maçında Trabzonspor karşısında ilk 11'de Nikolic, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Charisis, Turgunboev, Pritchard ve Manaj'a şans verdi.
Sivasspor taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermezken Trabzonspor taraftarları kendilerine ayırılan tribünden maçı takip etti.
TFF BAŞKANI TRİBÜNDE!
Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da izledi.
Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, maç öncesinde saha kenarında tribünleri selamladı.
İLK İSABETLİ ŞUT 37'DE GELDİ
Maçta dakikalar 25'i gösterdiğinde henüz isabetli şut atılmadı. Trabzonspor'un 3 şutu bulunurken, Sivasspor henüz Uğurcan Çakır'ın koruduğu kaleyi yoklayamadı. Maçta ilk isabetli şut 37. dakikada geldi. Pritchard'ın kale önünde yaptığı vuruşu Uğurcan kornere çeldi.
TRABZONSPOR BARDHI İLE DİREĞE TAKILDI!
Trabzonspor, Enis Bardhi ile direğe takıldı. Penaltı noktasında Visca'nin verdiği pası alan Enis Bardhi, gelişen sert vurdu. Yakın köşeye giden top direğe çarpıp auta çıktı.
UĞUR'UN ŞUTU DİREKTEN DIŞARI!
62. dakikada bu kez Sivasspor direğe takıldı. Murat'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Uğur Çiftçi, sert vurdu. Üst direğe çarpan top dışarı gitti.
Temposuz geçen maçta başka kritik bir pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Karşılaşmanın 5. dakikasında Trezeguet'in sağ kanattan ortasında topa ceza sahası dışından Cihan Çanak vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
20. dakikada Dragus sağdan taşıdığı meşin yuvarlığı içeri çevirdi, Trezeguet'nin ceza sahası dışından vurduğu top, auta çıktı.
25. dakikada orta sahada topla buluşan Turgunboev, meşin yuvarlığı rakip ceza sahası içine kadar taşıdı. Turgunboev'in golcü oyuncu Manaj'a pasında topu savunma uzaklaştırdı.
30. dakikada Turgunboev'in müdahalesiyle yerde kalan Bardhi'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Nikolic, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
36. dakikada Charisis'in ara pasında topla buluşan Pritchard'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlığı kornere çeldi.
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