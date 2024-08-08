Abdullah Avcı’dan maç sonu açıklaması: Avusturya’da sonuna kadar zorlayacağız

Avcı, ilk yarıda rakip organizasyonu daha iyi uyguladığını belirterek, "Özellikle bizim yapamadıklarımız ve çabuk kayıplarımız olunca da baskıları yapamadık. İki tane pozisyonları ve şutları var. Bizim de Denswil ile kaçırdığımız bir pozisyon var. İkinci yarıda zaman zaman biz ön plana çıktık. Duran toptan yediğimiz gol var. Kaybettik. Oyun ilk yarı itibarıyla iyi değildi. İkinci yarı doğru bir organizasyon vardı ama sonuçlandıramadık. Taraftarlarımız buraya gelmişken onları mutlu etmek istiyorduk, bunun için üzgünüz. Bunu kapatıp Sivasspor maçını oynayacağız. Ondan sonra da rövanş maçına hazırlanacağız. Bu maç için üzgünüz, özür diliyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz" dedi.



"OYUN İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"



Rakibin geçen seneden yüzde 90 oyuncu grubu devam ettiğini belirten Avcı, "Biz toplamda resmi olarak 3 maç oynadık. Organizasyonda zaman zaman tıkanıklık oluyor. Organize olan rakip bizi topun peşine koşturdu. Topa sahip olamadık. Olduğumuz bu sefer erken top kaybettik. Görüntülerle desteklediğimizde orda biraz daha doğru dağılım ve doğru opsiyonları kullandık ama oyun istediğimiz gibi olmadı" ifadelerini kullandı.