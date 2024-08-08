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Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 00:13
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Trabzonspor - Rapid Wien maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11’ler...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Trabzonspor sahasında Rapid Wien'i konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği muhtemel 11'i belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ile Rapid Wien kozlarını paylaşacak.

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Rapid Wien maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR AVANTAJ İSTİYOR

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE OLACAK

UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

TRABZONSPOR - RAPID WIEN MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Mendy, Eren, Lundstram, Ozan, Cihan, Visca, Trezeguet (Nwakaeme), Dragus

Rapid Wien: Hedl, Oswald, Hofmann, Raux-Yao, Auer, Sangare, Grgic, Seidl, Jansson, Beljo, Burgstaller

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