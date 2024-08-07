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Trabzonspor Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamladı

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 18:59
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Trabzonspor Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Rapid Wien ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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