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Abdullah Avcı'dan Rapid Wien maçı öncesi değerlendirme: Tur için avantaj elde etmek istiyoruz

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2024 17:55
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Abdullah Avcı’dan Rapid Wien maçı öncesi değerlendirme: Tur için avantaj elde etmek istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk sezonunda olduğu gibi bu sezon da heyecanının çok yüksek olduğunu belirterek, Rapid Wien karşısında ilk maçta avantajlı skoru elde etmek istediklerini söyledi.

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