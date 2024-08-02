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Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamaları: Gol yemeden kazanmak son derece önemliydi

Giriş: 02.08.2024 00:54
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Abdullah Avcı’dan maç sonu açıklamaları: Gol yemeden kazanmak son derece önemliydi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Ruzomberok’u 1-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İki maçı gol yemeden kazanmak son derece önemliydi" dedi.

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