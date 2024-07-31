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Trabzonspor Ruzomberok maçının hazırlıklarını tamamladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 31.07.2024 19:40
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Trabzonspor Ruzomberok maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasında yarın sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile oynanacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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