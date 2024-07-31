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Trabzonspor Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı

Giriş: 31.07.2024 21:43
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Trabzonspor Okay Yokuşlu’yu kadrosuna kattı

Trabzonspor, Okay Yokuşlu’yu KAP’a bildirdi. Bordo-mavili ekip, Okay Yokuşlu için West Bromwich’e 1 milyon 650 bin avro ödeyecek.

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