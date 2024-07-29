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Trabzonspor Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 29.07.2024 21:45 Güncelleme: 29.07.2024 21:45
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Trabzonspor Ruzomberok maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında 1 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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