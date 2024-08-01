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Trabzonspor Avrupa Ligi'nde tur peşinde! İşte muhtemel 11'ler...

Giriş: 01.08.2024 01:06
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Trabzonspor Avrupa Ligi’nde tur peşinde! İşte muhtemel 11’ler...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında taraftarı önünde Slovakya ekibi Ruzomberok ile kozlarını paylaşacak. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabaka, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor - Ruzomberok karşılaşmasında heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu kapsamında rövanş maçı oynayacak Trabzonspor, tur biletini almak istiyor.

İLK MAÇTA AVANTAJI KAPTIK

Slovakya'da Ruzomberok'un sahasında oynanan ilk maçı 2-0 yenen Trabzonspor, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını üst tura yazdıracak.

MÜCADELE A SPOR'DAN NAKLEN YAYINLANACAK

Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabaka, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇI SIRP HAKEM YÖNETECEK

Mücadeleyi Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

TRABZONSPOR - RUZOMBEROK MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Umut Güneş, Lundstram, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis

Ruzomberok: Frühwald, Gabriel, Maly, Mojzis, Gomola, Luteran, Lavrincik, Tucny, Hladik, Chrien, Gerec

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