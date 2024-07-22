Avrupa’da kura heyecanı tamamlandı! İşte temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in rakipleri...

Trabzonspor - Zeleznicar Pancevo maçından kare

TRABZONSPOR ELENİRSE YENİ RAKİP...

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, Ruzomberok'a elenirse Konferans Ligi'nde Hajduk Split-Torshavn eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ

Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun Kura Çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Yapılan kura çekiminin ardından Başakşehir'in 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.



Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ 5 AĞUSTOS'U BEKLİYOR

UEFA organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden diğer takımlardan Galatasaray Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayacak. Beşiktaş da Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. 5 Ağustos Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde Galatasaray ile Beşiktaş'ın seribaşı olup olamayacağı, tur atlayan takımların durumuna göre belli olacak.