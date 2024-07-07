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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 07.07.2024 17:32
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Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Macaristan'ın Szeged şehrinde yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

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