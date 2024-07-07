Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları Macaristan'da devam ediyor
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'da 2. etap kamp çalışmaları Macaristan'da sürüyor. Sıcak havanın etkilediği kamp futbolcuları zorlarken, oyuncuların antrenmanda bol bol su içerek serinlemeye çalıştıkları görüldü.
Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında sabah ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutulan bir antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier, Poyraz Efe Yıldırım, sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ile Abdurrahman Bayram'ın yanı sıra tedbir amaçlı Göktan Gürpüz, Fountas ve kaleci Onuralp Çevikkan katılmadı.
MEUNİER, TRABZON'DA TAKIMA KATILACAK
Trabzonspor'da milli futbolcuların da takıma katılma tarihleri belli olmaya başladı. Belçikalı oyuncu Thomas Meunier'in izninin sona ermesinin ardından Trabzon'da takıma katılacağı belirtildi. Rumen futbolcu Denis Draguş'un ise 12 Temmuz'da takımın Macaristan kampına katılacağı aktarıldı.
SICAK HAVA ETKİLİYOR
Trabzonspor'un kampında ilk günlerde serin ve yağışlı havada antrenman yapılırken sıcaklıklar iyice arttı. Szeged'de sıcaklıklar 37 dereceye kadar yükselirken sıcak hava oyuncuları zorladı. Oyuncular, antrenmanda bol bol su içerek serinlemeye çalıştı. Trabzonspor, bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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