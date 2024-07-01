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Trabzonspor'un Macaristan kampı başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.07.2024 22:34
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Trabzonspor’un Macaristan kampı başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları 2. etap çalışmaları kapsamında geldiği Macaristan'da ilk antrenmanını yaptı. Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

THY'ye ait özel uçak ile öğle saatlerinde başkent Budapeşte'ye gelen ve oradan 175 kilometre uzaklıktaki kamp yapacağı Szeged kentine ulaşan bordo-mavililer, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, basına kapalı yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Esneme çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise geniş alanda oyun çalışması yapıldı.

Antrenmanda, milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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