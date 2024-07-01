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Marco Reus'a iki Süper Lig devinden teklif! Dortmund'un kaptanı Türkiye'ye evet diyecek mi?

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 14:28
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Marco Reus’a iki Süper Lig devinden teklif! Dortmund’un kaptanı Türkiye’ye evet diyecek mi?

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus'un peşine düştü. İki takım da yıldız isim için teklif yaparken Reus'u Suudi Arabistan takımları da istiyor. İşte detaylar...

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