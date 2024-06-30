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Nwakaeme yeniden Trabzonspor'da

Giriş: 30.06.2024 15:03 Güncelleme: 30.06.2024 15:59
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Nwakaeme yeniden Trabzonspor’da

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'a 2 yıl aradan sonra yeniden dönen Anthony Nwakaeme, resmi sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi. Taraftarlarca coşkuyla karşılanan Nwakaeme, "Her şeyi çok özledim. Çok mutlyum" dedi. Nwakaeme, bordo-mavili takımda 2018-2022 arasında forma giydiği 145 maçta 47 kez rakip fileleri havalandırmış, 40 da asiste imza atmıştı.

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