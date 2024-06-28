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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Giriş: 28.06.2024 21:46
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Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanının ilk bölümünde koordinasyon çalışması yaptı.

5'e 2 ile devam eden idman, geniş alandaki oyunla sona erdi.

Antrenmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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