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Son dakika | Trabzonspor Cihan Çanak'ın maliyetini açıkladı

Giriş: 28.06.2024 13:13 Güncelleme: 28.06.2024 13:22
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Son dakika | Trabzonspor Cihan Çanak’ın maliyetini açıkladı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri bugün... Trabzonspor, Standart Liege'den Cihan Çanak ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bordo-mavililer, KAP'a yaptığı açıklamada Çanak'ın bonservisi için 2 milyon euronun 3 taksit halinde ödeneceğini belirtti.

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