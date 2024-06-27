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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 27.06.2024 14:34
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Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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