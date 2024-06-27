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Son dakika | Trabzonspor Ozan Tufan'ın maliyetini açıkladı

Giriş: 27.06.2024 13:35
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Son dakika | Trabzonspor Ozan Tufan’ın maliyetini açıkladı

Son dakika Trabzonspor haberleri bugün... Trabzonspor, Ozan Tufan'ın bonservisi için Hull City'ye 3 taksit halinde toplam 2 milyon euro ödemeceğini KAP'a bildirdi.

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