26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıklarını sürüyor!

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 14:51
ABONE OL
Trabzonspor’da yeni sezon hazırlıklarını sürüyor!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacakları günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör