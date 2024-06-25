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Trabzonspor John Lundstram'ı resmen açıkladı!

Giriş: 25.06.2024 18:42
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Trabzonspor John Lundstram’ı resmen açıkladı!

Trabzonspor, John Lundstram ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İşte sözleşme detayları...

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