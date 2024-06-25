Trabzonspor'dan transfer hamlesi: Hırvat futbolcu Borna Barisic'i kadrosuna kattı
Trabzonspor, serbest statüde yer alan Hırvat futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, 31 yaşındaki Hırvat savunma oyuncusu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüdeki profesyonel futbolcu Borna Barisic ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Hoş geldin Borna Barisic 🤝🏻 pic.twitter.com/JaEqT6tTt7— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 25, 2024
Açıklamada, anlaşmaya göre futbolcuya her sezon için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 330 bin avro imza ücreti ödeneceği kaydedildi.
Futbolcunun bir yıllık opsiyonu hakkında da bilgi verilen açıklamada, "Futbolcunun, 2025-2026 futbol sezonunda kulübümüzün Süper Lig maçlarının yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde mevcut sözleşme bir yıl uzayacak olup, futbolcuya 2026-2027 futbol sezonunda 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 330 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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