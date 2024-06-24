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Trabzonspor'dan transfer sezonunun ilk gününde 5 bomba birden! Ozan Tufan, Draguş, Nwakaeme...

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 09:06 Güncelleme: 24.06.2024 09:20
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Trabzonspor’dan transfer sezonunun ilk gününde 5 bomba birden! Ozan Tufan, Draguş, Nwakaeme...

Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da sezona başarı hedefiyle başlayan Trabzonspor, transfer bombalarını patlattı. Bordo-mavili ekip; Ozan Tufan, Nwakaeme, Denis Draguş, Borna Barisic ve John David Lundstram transferlerini resmen duyurdu.

Türkiye'de transferi dönemi 24 Haziran itibarıyla resmen başladı. Süper Lig devlerinden Trabzonspor, tescil dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Fırtına; Ozan Tufan, Draguş, Lundstram, Barisic ve Nwakaeme transferlerini KAP'a bildirdi.

İşte Bordo-Mavili ekipten yapılan o açıklamalar
Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Borna Barisic'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu John David Lundstram'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ozan Tufan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Denis Mihai Dragus'un kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

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