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Trabzonspor'da Egemen Korkmaz ayrılığı

Giriş: 23.06.2024 11:10
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Trabzonspor’da Egemen Korkmaz ayrılığı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

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