Son dakika | Trabzonspor’dan Ozan Tufan bombası! Bir sürpriz de Belçika liginden

2 MİLYON EURO BONSERVİS, 750 BİN EURO BONUS

Trabzonspor'un, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Belçika takımıyla 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle anlaştığı ve ödemenin üç taksitte yapılacağı belirtildi. Haber detayında, sözleşmede 750 bin Euro tutarında bonusun da yer aldığı ve futbolcunun sonraki satışından Standard Liege'e yüzde 20 pay verileceği ifade edildi.

31 MAÇTA 2 ASİST

Cihan Çanak geride kalan sezonda Standard Liege formasını 31 kez giydi ve 2 asist yaptı. Genç futbolcu, Türkiye Ümit Milli Takımı'nda ise 8 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.