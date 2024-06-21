Son dakika | Trabzonspor'dan Ozan Tufan bombası! Bir sürpriz de Belçika liginden
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri bugün...Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Ayrıca bordo mavili ekip, Standard Liege'de forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Cihan Çanak'ı kadrosuna kattığı ileri sürüldü. Belçika basınında yer alan haberde transferin maliyetine de yer verildi.
Trabzonspor'da Antony Nwakaeme'nin ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRABZONSPOR ANLAŞMA SAĞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Karadeniz temsilcisi, Hull City'de forma giyen Ozan Tufan ile her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor, deneyimli orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık el sıkıştı.
BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR
29 yaşındaki futbolcunun transferi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı arasında bonservis görüşmeleri devam ediyor.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösterilen Ozan Tufan'ın Hull City ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Hull City'de geride kalan sezonda 40 maçta sahaya çıkan Ozan Tufan, 10 kez gol sevinci yaşadı.
TRABZONSPOR'UN CİHAN ÇANAK TRANSFERİNİ DUYURDULAR: SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Standard Liege'de forma giyen Ümit Milli Takım oyuncusu Cihan Çanak'ı kadrosuna kattığı ileri sürüldü. Belçika basınında yer alan haberde transferin maliyetine de yer verildi.
2 MİLYON EURO BONSERVİS, 750 BİN EURO BONUS
Trabzonspor'un, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için Belçika takımıyla 2 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle anlaştığı ve ödemenin üç taksitte yapılacağı belirtildi. Haber detayında, sözleşmede 750 bin Euro tutarında bonusun da yer aldığı ve futbolcunun sonraki satışından Standard Liege'e yüzde 20 pay verileceği ifade edildi.
31 MAÇTA 2 ASİST
Cihan Çanak geride kalan sezonda Standard Liege formasını 31 kez giydi ve 2 asist yaptı. Genç futbolcu, Türkiye Ümit Milli Takımı'nda ise 8 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.
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