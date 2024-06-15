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Futbol dünyası yasta! Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 13:28
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Futbol dünyası yasta! Trabzonspor’un eski futbolcusu Kevin Campbell hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Bir dönem ülkemizde Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Everton'da da forma giyen eski İngiliz futbolcu Kevin Campbell, 54 yaşında hayatını kaybetti.

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