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Trabzonspor 2024/25 sezonu formalarını tanıttı! Törende Başkan Ertuğrul Doğan'dan taraftara Nwakaeme müjdesi

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024 15:48 Güncelleme: 14.06.2024 16:02
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Trabzonspor 2024/25 sezonu formalarını tanıttı! Törende Başkan Ertuğrul Doğan’dan taraftara Nwakaeme müjdesi

Trabzonspor, 2024-25 sezonunda giyeceği formaların tanıtımını yaptı. Tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ertuğrul Doğan, bordo-mavili taraftarlara Onuachu ve Nwakaeme transferiyle ilgili de müjdeler verdi.

Trabzonspor 2024-2025 sezonunda giyeceği formalarını tanıttı. Bordo mavililerin başkanı Ertuğrul Doğan, forma tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu.

Doğan törende "Her yerde Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular da var. Onlar da tarihi yeniden yazan, İstanbul saltanatını defalarca yıkan bu şehrin takımına aşıklar. En büyük şehir takımı olan Trabzonspor'la gurur duyuyorlar." ifadelerini kullandı.

İşte Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Burası öyle bir şehir ki Trabzonlu olup da bir tane Trabzonspor'u desteklemeyen bir kişi bile bulamazsınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir şehir, böyle bir kulüp kültürü bulamazsınız. Burası; İstanbul, Londra, New York değil, burası Trabzon. Burada herkes Trabzonsporlu. Elbette sadece Trabzon ile sınırlı kalmıyoruz.



ONLAR TARİHİ YENİDEN YAZANLAR...
Her yerde Trabzonlu olmayan Trabzonsporlular da var. Onlar da tarihi yeniden yazan, İstanbul saltanatını defalarca yıkan bu şehrin takımına aşıklar. En büyük şehir takımı olan Trabzonspor'la gurur duyuyorlar. Yeni forma lansmanında söylemek istediğim şey, elimizdeki en büyük güç budur.

Bu anlaşmanın yapıldığı dönem itibariyle bakıldığı zaman Türk futbol tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasıydı. İki tarafın da bundan büyük fayda sağlayacağına inanıyorum.



ÖNCE YÖNETİLEBİLİR SEVİYE SONRA BORÇSUZ TRABZONSPOR
Ekonomik olarak Trabzonspor'un tarihinde yapılmamış işleri yaptık. Eksiğimiz yok mu, var. Trabzonspor borcunu önce yönetilebilir yapmak daha sonra borcu olmayan bir Trabzonspor'u camiamıza gururla sunacağız.

ONUACHU VE NWAKAEME...
Onuachu konusuna gelelim. Onuachu, hocamızla görüştü. Kendisiyle birlikte çalışmak istediğini iletti. Menajeri bizimle temasa geçti, Onuachu'nun Trabzon'da kalmak istediğini iletti. Kulübü ile temasa geçtik. Kulübü şu anda 15 milyon sterlin bonservis bedelinde diretiyor. Bu rakamı veremeyeceğimizi ilettik ve tekrar kiralamak için teklif yaptık. Cevap bekliyoruz. Abdullah hocamız Nwakaeme'nin geri dönmesini istedi. Şu an görüşüyoruz.

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