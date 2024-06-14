Trabzonspor 2024/25 sezonu formalarını tanıttı! Törende Başkan Ertuğrul Doğan’dan taraftara Nwakaeme müjdesi

İşte Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Burası öyle bir şehir ki Trabzonlu olup da bir tane Trabzonspor'u desteklemeyen bir kişi bile bulamazsınız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, böyle bir şehir, böyle bir kulüp kültürü bulamazsınız. Burası; İstanbul, Londra, New York değil, burası Trabzon. Burada herkes Trabzonsporlu. Elbette sadece Trabzon ile sınırlı kalmıyoruz.