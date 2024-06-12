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Galatasaraylı iki yıldıza Trabzonspor talip! İki genç isim için yeni şans...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.06.2024 16:36 Güncelleme: 12.06.2024 16:41
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Galatasaraylı iki yıldıza Trabzonspor talip! İki genç isim için yeni şans...

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan ve aslen Trabzonlu olan Yusuf Demir ve Halil Dervişoğlu'na bordo mavililer talip oldu. İşte detaylar...

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