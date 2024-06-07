Wout Weghorst Türkiye'ye geri dönüyor! İşte yeni takımı...
Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, Beşiktaş'ın eski yıldızı Weghorst için harekete geçti. Bundesliga’da çıktığı 28 maçta 7 kez ağları havalandıraraj, 3 de asist yapan yıldız isim de bordo mavili takıma katılmaya sıcak bakıyor.
Paul Onuachu'nun kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Southampton'a birkaç kez teklifini ileten ancak olumlu geri dönüş alamayan BordoMavililer, Abdullah Avcı'nın listesindeki Roman Yaremchuk ile yaptığı görüşmelerde önemli mesafe katetmiş hatta bu transferi bitirme noktasına getirmişti.
Ancak Wout Weghorst konusunda yaşanan sıcak gelişmeler, süreci etkilemiş gözüküyor.
TRABZONSPOR'DAN FLAŞ HAMLE
Ara transferde Avcı'nın çok istediği hatta bizzat görüntülü görüşme yaparak ikna etmeye çalıştığı Hollandalı yıldız, 6 ay önce Türkiye opsiyonuna sıcak bakmıyordu. Fakat oyuncu tarafının bu kez kapıyı aralık bıraktığı ve Trabzonspor'un da temaslara başladığı öğrenildi.
Abdullah hocanın 1 numaralı santrfor hedefi olan Weghorst konusunda yapılan görüşmelerden çıkacak sonuca göre forvet işi netlik kazanacak. Şimdilik Yaremchuk transferini bekleten Karadeniz ekibi, kısa zamanda net kararını verecek.
TEKLİFLERE GÖRE BAKACAK
Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren 31 yaşındaki yıldız, Bundesliga'da çıktığı 28 maçta 7 kez ağları havalandırmış, 3 de asist yapmıştı. Bonservisi Burnley'de bulunan ancak Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinde kesinlikle devam etmek istemeyen Weghorst'un 1 yıl kontratı kaldı.
Trabzonspor Yönetimi, oyuncuyu ikna etmesi durumunda vakit kaybetmeden bonservis pazarlıklarına başlayacak. Daha önce Beşiktaş forması giyen 1.97'lik santrforun, başka kulüplerle de temasta olduğu ve tüm teklifleri gördükten sonra karar vereceği öğrenildi.
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