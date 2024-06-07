Wout Weghorst Türkiye’ye geri dönüyor! İşte yeni takımı...

TRABZONSPOR'DAN FLAŞ HAMLE

Ara transferde Avcı'nın çok istediği hatta bizzat görüntülü görüşme yaparak ikna etmeye çalıştığı Hollandalı yıldız, 6 ay önce Türkiye opsiyonuna sıcak bakmıyordu. Fakat oyuncu tarafının bu kez kapıyı aralık bıraktığı ve Trabzonspor'un da temaslara başladığı öğrenildi.

Abdullah hocanın 1 numaralı santrfor hedefi olan Weghorst konusunda yapılan görüşmelerden çıkacak sonuca göre forvet işi netlik kazanacak. Şimdilik Yaremchuk transferini bekleten Karadeniz ekibi, kısa zamanda net kararını verecek.